Kühleres Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Regentropfen sammeln sich auf den Blättern einer Pfingstrose. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Offenbach Es wird kühler in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn sinken die Temperaturen auf teils unter 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag berichtete.

