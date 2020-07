Kühler Juli verzögert Getreideernte: Geringere Menge

Ein Landwirt erntet mit einem Mähdrescher Wintergerste. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Alzey Die Bauern in Rheinhessen und der Pfalz erwarten in diesem Sommer eine leicht unterdurchschnittliche Menge bei der Getreideernte. Die Qualität sei meist gut, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, am Donnerstag in Alzey-Dautenheim.

Deutliche Einbußen, bis zur Hälfte der Erträge, habe es bei der Rapsernte gegeben.

„Wir haben es mit einer sehr heterogenen Ernte zu tun“, sagte Hartelt. Grund seien die regional sehr unterschiedlichen Regenmengen. Nach der Trockenheit im April habe der Mai gerade noch rechtzeitig drohende Ernteausfälle verhindern können. Zuletzt habe die kühle erste Julihälfte die Reife verzögert. Die Ernte der mit Wintergerste bestellten Felder sei in Rheinhessen größtenteils abgeschlossen und laufe jetzt auch in der Westpfalz an.