Wetter Kühle Temperaturen verhageln Freibädern den Saisonstart

In Ludwigshafen ist das Freibad seit Ende Mai offen, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. In den ersten Tagen seien die Besucherzahlen nicht so hoch gewesen: So seien in den ersten zwei Wochen rund 2700 Badegäste gezählt worden. Im Vorjahr seien es zum Saisonstart ebenfalls bis zu 12. Juni dagegen rund 16.000 Badegäste gewesen, sagte sie. Damals habe es bis Mitte Juni Temperaturen bis über 30 Grad gegeben.