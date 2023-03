Unternehmen KSB will Umsatz: Rohstoffhunger treibt Pumpengeschäft an

Im Geschäft mit Pumpen sieht KSB beispielsweise Potenzial im Bergbau. In der ganzen Welt entstünden Lithium-Minen, sagte Timmermann. Zudem gebe es durch die Elektromobilität großen Bedarf nach Kupfer. Steigende Nachfrage sieht KSB unter anderem auch bei Abwasserpumpen, Pumpen für Reinstwasser beispielsweise in der Batterie- und Chipherstellung, Pumpen für Schürfbagger zum Ausbaggern von Häfen. Im Energiebereich laufe abgesehen von Deutschland in vielen Teilen der Welt der Ausbau der Nuklearenergie.