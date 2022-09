Landtag : Kritik nach Befragung zu Flutkatastrophe

Mainz Nach der erneuten Aussage von Innenminister Roger Lewentz (SPD) im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags hat die Opposition ihre Vorwürfe erneuert. Der Ausschuss habe „ein Rundumversagen im Innenministerium und seinen Stäben in den nachgeordneten Behörden deutlich gemacht“, teilte die CDU-Landtagsfraktion am Samstag mit.

Der Minister hatte am Freitag bei seiner Befragung erklärt, in der Nacht der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 im nördlichen Rheinland-Pfalz telefonisch „durchgehend erreichbar und ansprechbar“ gewesen zu sein. „Mir lag - wie allen Beteiligten - in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild vor“, sagte er. „Bis ein Gesamtbild annähernd feststand, dauerte es Tage, was angesichts dieser Katastrophe sicher nicht überraschend ist.“ Es habe keinen Anlass gegeben, davon auszugehen, dass eine Überforderung des Landrats oder der Technischen Einsatzleitung eingetreten sein könnte.