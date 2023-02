Steuern : Kritik an Umgang des Landes mit Erklärungen zu Immobilien

Kritik an Umgang des Landes mit Erklärungen zu Immobilien

Mainz Der Bund der Steuerzahler hat am Donnerstag kritisiert, dass das Land Rheinland-Pfalz mit den Steuererklärungen für eigene Immobilien in Verzug ist. „Was die Landesverwaltung selbst nicht gebacken bekommt, kann von Bürgern und Unternehmen nicht verlangt werden“, erklärte Vereinspräsident Rainer Brüderle.

Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ in Mainz im Anschluss an eine Landtagsanfrage der CDU berichtet, dass das Land bei Ablauf der Frist am 31. Januar die Grundsteuererklärungen nur für 20 Prozent seines Grundbesitzes abgegeben habe.