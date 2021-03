Kritik an Nein zur Segnung homosexueller Partnerschaften

Mainz/Trier Die Segnung homosexueller Paare verstößt gegen Gottes Willen - mit dieser Haltung enttäuscht der Vatikan die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung im Bistum Trier. Auch der Mainzer Bischof Kohlgraf nimmt viel Unmut wahr.

Nach dem Nein zur Segnung homosexueller Partnerschaften durch die vatikanische Glaubenskongregation hat der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf von Unverständnis in vielen Rückmeldungen gesprochen. „Ich nehme wahr, wie viele gläubige Menschen dadurch enttäuscht und verletzt sind, keineswegs nur unmittelbar Betroffene“, teilte er am Dienstag in Mainz mit. „Ich nehme dies sehr ernst. Auch mich treibt das Thema um.“