Kritik an Modell für Lebensmittel-Kennzeichnung

Auf einer Packung Joghurt ist der sogenannte „Nutri-Score“ zu sehen. Foto: Christophe Gateau/Archivbild.

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat ein im Auftrag der Bundesregierung erarbeitetes Modell zur Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln kritisiert. Es stifte mehr Verwirrung als Klarheit und sei daher nicht akzeptabel, bemängelten die Ministerinnen für Verbraucherschutz und Ernährung, Anne Spiegel und Ulrike Höfken (beide Grüne), in einer gemeinsamen Erklärung am Rande der Konferenz der Verbraucherschutzminister in Mainz.

„Hier werden die Ziele des Ernährungsindustrie-Verbandes verfolgt, eine einfache Bewertung von Lebensmitteln zum Schutz der Gesundheit möglichst zu verhindern“, sagten sie am Donnerstag.

Das Max-Rubner-Institut (MRI) - eine Bundesbehörde in Karlsruhe - habe das Modell am Mittwoch im Auftrag der Bundesregierung vorgestellt. Problematisch sei auch, dass statt Farben nur unterschiedliche Schattierungen verwendet würden.