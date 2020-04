Kritik an hoher Zahl von Abschiebungen aus Rheinland-Pfalz

Ein Flugzeug fliegt hinter Stacheldraht am blauen Himmel vorbei. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild.

Mainz Der Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz hat am Montag das Ausmaß der Abschiebungen im vergangenen Jahr kritisiert. Bei insgesamt 1267 Abschiebungen habe sich Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr an 56 der bundesweit insgesamt 168 Sammelabschiebungen beteiligt und belege damit hinter Nordrhein-Westfalen und Bayern den dritten Platz, teilten der Arbeitskreis Asyl - Flüchtlingsrat RLP und der Initiativausschuss für Migrationspolitik am Montag in Mainz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der „besondere Abschiebungseifer“ rheinland-pfälzischer Ausländerbehörden vertrage sich nicht mit dem von der Landesregierung betonten Anspruch einer humanitären Flüchtlingspolitik.