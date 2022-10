Landtag : Kritik an Außenpolitik: Hartenfels kehrt Grünen den Rücken

Kritik an Außenpolitik: Hartenfels kehrt Grünen den Rücken

Mainz Der Landtagsabgeordnete aus der Westpfalz war schon länger nicht mehr mit Positionen seiner Partei einverstanden. Den Ausschlag zum Austritt gaben jetzt die Beschlüsse des Bundesparteitags zum Krieg in der Ukraine.

Nach elf Jahren politischer Arbeit im Landtag Rheinland-Pfalz hat der Grünen-Abgeordnete Andreas Hartenfels Partei und Fraktion verlassen. Der 56-Jährige begründete seine Entscheidung am Donnerstag in Mainz mit den Beschlüssen des jüngsten Bundesparteitags zum Krieg in der Ukraine. Damit hätten sich die Grünen von ihrem „bisherigen Verständnis als Friedenspartei verabschiedet“. Hartenfels sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ich werde künftig als fraktionsloser Abgeordneter mein Landtagsmandat erfüllen und mich auch für meinen Wahlkreis weiter einsetzen.“