Kritik an Auflagen für Saisonarbeiter

Saisonarbeiter ernten Spargel auf einem Spargelfeld in Dudenhofen. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild.

Mainz Die Lockerung des Einreisestopps für Saisonarbeiter bedeutet für Landwirte Erleichterung, aber auch viel Organisationsarbeit. Kritik gebe es teils an den strengen Regeln, die während der Einreise, der Unterbringung und der Arbeit eingehalten werden müssten, sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Andreas Köhr, am Mittwoch in Mainz.

Auch der Verband habe sich mehr praxisorientierte Regelungen gewünscht, aber es sei nicht anders möglich gewesen.

„Die Alternative wäre gewesen, dass es gar keine Lockerung gegeben hätte. Dann hätte gar kein Saisonarbeiter nach Deutschland kommen können.“ Ein Szenario, das schlimmer sei als Auflagen. „Ich denke schon, dass viele Betriebe massiv auf diese Kräfte angewiesen sind.“ Entsprechend seien die Landwirte grundsätzlich froh über die Lockerung.