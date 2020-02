Kriterien für Medizinstudium mit Landarzt-Quote vorgestellt

Ein Landarzt im Einsatz. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild.

Mainz Berufserfahrungen, Praktika und Abitur-Note: Das sind einige der Kriterien, nach denen Bewerber künftig ausgewählt werden, die über die Landarzt-Quote Medizin in Rheinland-Pfalz studieren möchten. Punkte gebe es außerdem für ehrenamtlichen Einsatz und das Ergebnis des Medizinertests, sagte der Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, am Freitag in Mainz.



Rheinland-Pfalz braucht dringend Landärzte. Deshalb sollen ab dem Wintersemester 2020/21 einige Medizinstudienplätze an angehende Ärzte gehen, die sich für einen späteren Praxis-Job abseits der Städte oder im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) verpflichten. Interessierte können sich vom 1. März bis zum 31. März ausschließlich über ein online-Portal bewerben.

Wer in der Vorauswahl genug Punkte gesammelt habe, werde danach zu einem persönlichen Gespräch eingeladen, erklärte Placzek das zweistufige Bewerbungsverfahren weiter. Bei dem Gespräch werde unter anderem das Engagement für Menschen, die soziale Kompetenz und das analytisch Denken des Bewerbers in den Blick genommen.