Kriminalität Kriminelle sprengen Geldautomaten einer Bankfiliale

Räuber haben einen Geldautomaten in Rehlingen-Siersburg (Kreis Saarlouis) gesprengt. Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner hätten die Explosion in der zentral liegenden Bankfiliale in der Nacht zum Freitag gemeldet, wie eine Sprecherin der Polizei Saarbrücken am Morgen sagte.