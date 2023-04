Innenministerium Kriminalitätsrate im Saarland steigt nach Corona wieder an

Die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung stiegen um 40 Prozent auf knapp 1400 Fälle an. Dieses lasse sich vor allem auf mehr Verbreitung pornografischer und kinderpornografischer Schriften zurückführen, so Dümont. Dabei hob sie vor allem den hohen Anteil von 46 Prozent der Täter unter 21 Jahren hervor. „Sie teilen oftmals leichtfertig verbotene Bilder und Videos, ohne sich bewusst zu sein, dass der Besitz und das Versenden bereits strafbar sind.“ Dümont appellierte an Eltern und Lehrkräfte, die Kinder und Jugendlichen darauf hinzuweisen.