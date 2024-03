Polizei Kriminalität wieder auf Vor-Corona-Niveau

Die Zahl aller Tatverdächtigen - zu rund drei Vierteln Männer - nahm innerhalb eines Jahres um 7,5 Prozent auf rund 116.600 zu. Ohne ausländerrechtliche Verstöße - in der Regel illegale Einreisen nach Deutschland - waren es knapp 104.600 Verdächtige. Die Zahl der Verdächtigen ohne deutschen Pass ist insgesamt um 18,9 Prozent auf etwa 43 600 gestiegen. Diese Zunahme sei vor allem auf mehr Zuwanderung und somit ausländerrechtliche Verstöße zurückzuführen. Andere Hauptdelikte waren der Statistik zufolge Ladendiebstähle (plus 976 Tatverdächtige), Schwarzfahren (plus 754 Tatverdächtige), Körperverletzungen (plus 567) und Rauschgiftdelikte (402). Bei den deutschen Tatverdächtigen gab es ein Plus um gut 1200 auf knapp 73.000.