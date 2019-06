Krimihotel mit neuer Motto-Suite „Mord mit Aussicht“

Hillesheim Im Krimihotel in der Eifelstadt Hillesheim können Fans jetzt auch bei TV-Kommissarin Sophie Haas aus der Krimiserie „Mord mit Aussicht“ übernachten. Nach dem Aus der WDR-Reihe habe das Hotel Teile der Requisiten aus dem fiktiven Eifel-Ort Hengasch erworben - und daraus eine Themen-Suite gemacht, sagte Hoteldirektor Ruud Zillig am Donnerstag.

Dazu gehören das Schlafzimmer, in dem Kommissarin Haas (Caroline Peters) schlief, die originale Sitzecke aus dem Forsthaus und Teile des Reviers mitsamt Tisch und grünem Telefon. „Hengasch ist jetzt in Hillesheim eingezogen“, sagte er.

Das neue Appartement ist nach längeren Ein- und Umbauarbeiten nun fertig geworden: „Wir haben schon so viele Anfragen. Der Fanclub steht in den Startlöchern“, sagte Zillig. Zum Start gebe es bereits 20 Buchungen. „Mord mit Aussicht“ wurde bis 2014 produziert: Es gab drei Staffeln mit 39 Episoden. Im Krimihotel können Besucher ansonsten noch in Zimmern nächtigen, die an Alfred Hitchcock, Edgar Wallace, Sherlock Holmes oder Miss Marple erinnern. Insgesamt gibt es rund 20 Zimmer und Suiten.