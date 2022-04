Wahlen : Kreiswahlausschüsse: Keine Veränderungen bei Grünen-Stimmen

Der Landtag des Saarlandes, aufgenommen am Morgen nach der Landtagswahl. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Nach der Landtagswahl im Saarland haben die drei Kreiswahlausschüsse bei der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses im jeweiligen Wahlkreis keine Veränderungen bei der Stimmenanzahl für die Grünen festgestellt.

„Sie haben exakt die absolute Stimmenanzahl bestätigt beschlossen bekommen, die auch Sonntag gemeldet wurde. Da ist nichts Zusätzliches aufgetaucht“, sagte der Sprecher des Regionalverbandes Saarbrücken für den Wahlkreis Saarbrücken nach der Sitzung des dortigen Kreiswahlausschusses am Freitag.

Auch im Wahlkreis Saarlouis habe es bei der Zahl der Stimmen für die Grünen keine Veränderung gegeben, sagte die Sprecherin des Kreises am Freitag. Und aus dem Wahlkreis Neunkirchen, in dem der Ausschuss am Donnerstag getagt hatte, hieß es ebenfalls: „Bei den Grünen gab es keine Veränderung.“