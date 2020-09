Kreis St. Wendel wird Modellprojekt „Smart City“

St. Wendel Der Landkreis St. Wendel im Saarland ist vom Bundesinnenministerium ins Modellprojekte-Programm „Smart Cities“ aufgenommen worden. Der Kreis erhalte nun eine Förderung, wie das Bundesinnenministerium am Dienstag mitteilte.

Seit 2019 unterstützt der Bund mit dem „Smart Cities“-Programm Zukunftsprojekte für die Entwicklung und Umsetzung digitaler Technologien in den Kommunen. Am Dienstag wurden die 32 Projekte der zweiten Staffel bekanntgegeben. Die in diesem Jahr ausgewählten Projekte werden mit insgesamt über 350 Millionen Euro gefördert.