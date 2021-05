Kreis Kaiserslautern mit 11,2 Babys an der Spitze

Bad Ems Statistisch 11,2 Babys sind 2019 im Kreis Kaiserslautern pro 1000 Einwohner lebend auf die Welt gekommen. Damit hielt dieser Landkreis den Rekord in Rheinland-Pfalz, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

In Städten lag der Wert etwas höher als auf dem Land: In den 12 kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz wurden im Durchschnitt 9,8 Babys pro 1000 Einwohner geboren, in den 24 Landkreisen dagegen nur 8,8. Insgesamt kamen 2019 in Rheinland-Pfalz 37 173 Mädchen und Jungen zur Welt. Pro Frau lag die Geburtenrate bei durchschnittlich 1,6 Kindern.