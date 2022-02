„Kreative Allianz“ von Schauspiel und Archäologie in Mainz

Mainz Das Leibniz-Forschungsmuseum RGZM öffnet sein neues Zentrum fürs Theater. Dabei geht es nicht nur um einen weiteren Bühnenraum, sondern um wechselseitige Befruchtungen im Blick auf Vergangenes.

Noch wird im neuen Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz geklopft und gehämmert. Bevor die Forscherinnen und Forscher in diesem Jahr dort einziehen, findet aber erstmal Theater statt. Das Forschungsmuseum RGZM und das Staatstheater Mainz haben sich dafür zu einer „kreativen Allianz“ zusammengetan, wie beide am Freitag mitteilten.