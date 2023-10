Bundesliga Krauß rettet FSV Mainz 05 beim 2:2 in Bochum

Tom Krauß hat dem sportlich tief in der Krise steckenden FSV Mainz 05 beim VfL Bochum einen Punkt gerettet. Der 22-Jährige traf am Freitagabend in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 (0:1)-Endstand. Bei beiden Teams geht in der Fußball-Bundesliga dennoch das lange Warten auf den ersten Saisonerfolg weiter. Vor 26.000 Zuschauern im Ruhrstadion trafen Kevin Stöger (21./Foulelfmeter) und Keven Schlotterbeck (82.) für den VfL, ein Eigentor von Schlotterbeck (59.) sowie der Treffer von Krauß sicherten dem FSV aber immerhin einen Punkt.