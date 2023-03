2. Bundesliga Krankenwelle bei Kaiserslautern vor Spiel gegen Sandhausen

Die Namen der möglichen Ausfälle nannte der 55-Jährige nicht. „Ich will es dem Gegner dann doch nicht so einfach machen und hülle mich diesbezüglich lieber in Schweigen“, sagte Schuster. Es sei aber eine zweistellige Anzahl an Akteuren, die derzeit im Training fehle. Jede Stunde gebe es einen anderen Wissensstand, so dass nur bedingt trainiert werden konnte.