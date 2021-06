Krankenpfleger streitet versuchten Mord an Patienten ab

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Am ersten Tag des Prozesses wegen versuchten Mordes gegen einen Krankenpfleger vor dem Landgericht Saarbrücken hat der 29 Jahre alte Angeklagte die Vorwürfe abgestritten. Am Freitag verlas der Mann eine fast 45-minütige Erklärung, in der er bilanzierte, dass er die ihm zur Last gelegten Taten nie begangen habe.