Krankenkasse zur gesundheitlichen Belastung von Paketboten

Mainz Vorweihnachtszeit und Lockdown: Die Beschäftigten bei den Post-, Kurier- und Zustelldiensten haben alle Hände voll zu tun und fahren Sonderschichten. Dass der Beruf besonders stark auf die Knochen geht, zeigt der Gesundheitsreport der Barmer-Krankenkasse.

Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen sind in diesen Berufsgruppen besonders verbreitet. In keiner der anderen insgesamt 25 untersuchten Branchen wurden außerdem mehr Fehltage wegen Verletzungen wie Knochenbrüche gezählt. Die Ergebnisse stellt die Krankenkasse am heutigen Freitag digital vor.