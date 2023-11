Gesundheit Krankenkasse: Saarland ist Schlusslicht bei Zahnarztbesuchen

Besonders die zahnärztliche Vorsorge bei Kindern wies demnach Defizite auf. So war nur jedes vierte Kind (25,3 Prozent) bis zum vierten Lebensjahr laut Barmer-Zahlen in einer Praxis - bundesweit waren es 35,4 Prozent. Auch bei älteren Kindern und Jugendlichen war die Quote mit 57 Prozent niedriger als der Bundesdurchschnitt von 65,6 Prozent. „Für die Zahngesundheit ihrer Kinder tragen besonders Eltern eine große Verantwortung“, sagte Kleis.