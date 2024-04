Regierung Krankenhausreform: Saar-Minister sieht noch Änderungsbedarf

Zwar sehe er es grundsätzlich für sinnvoll an, Regelungen zu schaffen, welche Strukturen vorgehalten werden müssten. „Den Ländern muss es aber möglich sein, in begründeten Ausnahmefällen Ausnahmen zu machen“, betonte Jung mit Blick auf die eigene Planungshoheit, etwa bei der im Entwurf vorgesehenen Fahrzeit. Gerade im kleinen Flächenland Saarland sei man damit sehr eingeschränkt, und auch für Stadtstaaten gäbe es da sicher Veränderungsbedarf. „Wir sind der festen Auffassung, da soll der Bund den Ländern doch zutrauen, dass sie ja im Grunde nach den Geist der Reform genauso mittragen, und ihnen sonst in der Praxis die notwendige Beinfreiheit lassen, damit sie das auch vernünftig umsetzen können gemeinsam mit den Krankenhäusern.“ Zur Not könne man dies in ein paar Jahren evaluieren, „aber man muss nicht von vornherein alles im Detail regeln in Berlin“.