Krankenhausgesellschaft will zurück zum Normalbetrieb

Mehrere Krankenhausbetten stehen auf dem Flur eines Krankenhauses. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Mainz Die Kliniken in Rheinland-Pfalz sind nach Darstellung der Krankenhausgesellschaft wieder in der Lage, „langsam und vorsichtig“ zum Normalbetrieb zurückzukehren. Verschobene Operationen könnten nachgeholt werden, denn die Krankenhäuser seien in der Lage, kurzfristig wieder freie Kapazitäten zu schaffen, wenn es mehr Corona-Patienten gebe, sagte der Vorsitzende der Krankenhausgesellschaft, Bernd Decker, am Dienstag in einer Videoschalte des Gesundheitsausschusses des Landtags.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Präsident der Pflegekammer, Markus Mai, forderte in der Anhörung regelhafte Tests der Mitarbeiter, Bewohner und Patienten.

319 Corona-Patienten werden nach Darstellung von Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) derzeit im Krankenhaus behandelt. 76 von ihnen liegen auf der Intensivstation und 65 werden beamtet. Insgesamt gebe es 1236 Intensivbetten. Die Verschiebung nicht so dringender Operationen gehe finanziell nicht zu Lasten der Krankenhäuser. Das Land habe daher beim Bund seit 16. März Ausgleichszahlungen in Höhe von insgesamt 160 Millionen Euro beantragt.