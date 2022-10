Krankenhäuser : Krankenhausgesellschaft schlägt Alarm: „Lage dramatisch“

Mainz Die Ausgaben für Energie, medizinischen Bedarf und Lebensmittel laufen den Kliniken davon. Wenn den Häusern nicht bald und ganz konkret geholfen wird, steigt die Gefahr von Insolvenzen von Woche zu Woche, warnt ihr Fachverband.

Zuerst die Belastungen durch die Corona-Pandemie, nun die Auswirkungen der Energiekrise und die allgemeine Inflation: Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz leiden unter den massiv angestiegenen Preisen. „Die Lage ist als dramatisch zu bezeichnen“, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Andreas Wermter, der Deutschen Presse-Agentur. Viele Kliniken gerieten zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten, da sie die gestiegenen Preise im bestehenden Finanzierungssystem nicht an die Krankenkassen weitergeben könnten.