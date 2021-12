Krankenhaus in Alzey unter Druck: 60 Mitarbeiter erkrankt

Ein leeres Bett steht in einer Intensivstation. Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Alzey Ein hoher Krankenstand von beinahe 60 Pflegekräften macht dem DRK-Krankenhauses in Alzey schwer zu schaffen. Der Ausfall könne aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels nicht kurzfristig ausgeglichen werden, sagte der kaufmännische Direktor der Klinik, Michael Nordhoff.

Die Folgen seien gravierend. So mussten so gut wie alle Operationssäle geschlossen werden. „Weil wir momentan zu wenig Leute haben, können wir nur Notoperationen und dringliche Eingriffe in einem OP-Saal vornehmen“, sagte der 58 Jahre alte Direktor.