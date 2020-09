Krankenhäuser sehen hohen Nachholbedarf bei Digitalisierung

Bingen Der Austausch von Patientendaten zwischen Arzt und Klinik läuft nicht so flüssig, wie es sein könnte. Es hakt bei der Vernetzung über gemeinsame Schnittstellen und Standards.

Das Gesundheitswesen hat nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft nach wie vor einen enormen Nachholbedarf in der Digitalisierung. „Ärzte wollen am liebsten Faxe von den Krankenhäusern haben, das ist leider nach wie vor so“, sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, bei einer Diskussionsrunde mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Bingen am Rhein.