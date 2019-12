Krankenhäuser müssen im Kampf gegen Cyberangriffe aufrüsten

Mainz Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz müssen Technik und Personal aufstocken, um sich besser gegen Cyberangriffe zu wappnen. Der Einschätzung von Experten zufolge sind zusätzliche Vorkehrungen bei der IT-Sicherheit notwendig, um sich angesichts der zunehmenden Professionalität vor Attacken schützen zu können, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Dazu fehlt aber Geld: Die damit verbunden Kosten, so heißt es weiter, seien derzeit nicht ausreichend finanziert.

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sieht den Bund in der Pflicht, Mittel für die IT-Sicherheit bereitzustellen. „Es kann nicht sein, dass den Krankenhäusern bei diesem für die Patientensicherheit so wichtigen Thema die erforderliche finanzielle Unterstützung vorenthalten wird“, sagte Bätzing-Lichtenthäler in Mainz.