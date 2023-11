Tiere Kraniche fliegen in Riesenschwärmen Richtung Süden

Bereits in den Tagen zuvor waren am Himmel immer wieder die Massenzüge der Kraniche beobachtet worden. Petri erwartet, dass nun keine großen Formationen mehr fliegen, sondern nur noch einige Nachzügler unterwegs sein werden. Etwa Mitte Oktober und damit später als gewohnt hatten sich die ersten Kraniche auf den Weg in ihr Winterquartier gemacht. Grund für den späten Abflug war das warme Wetter. Das Ziel der meisten Kraniche ist die spanische Extremadura im Südwesten des Landes.