Mainz : Kran kippt um: Schiffsführer und Matrose schwer verletzt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße.

Mainz Bei Arbeiten an zwei Motorschiffen auf der Höhe des Winterhafens in Mainz sind ein Schiffsführer und ein Matrose durch einen umgekippten Kran schwer verletzt worden. Der Schiffsführer wurde am Montagabend unter dem Kran eingeklemmt, der Bootsmann stürzte bei dem Unfall in den Laderaum, wie Feuerwehr und Wasserschutzpolizei am Dienstag mitteilten.

Ein Steuermann schaffte es mit Hilfe eines Autokrans, den umgestürzten Kran anzuheben und den eingeklemmten Schiffsführer zu befreien.

Rettungskräfte stabilisierten die beiden Schwerverletzten und brachten sie mit einem Polizeiboot an Land, wie es hieß. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Wasserschutzpolizei sprach von erheblichen Verletzungen, Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Grund für die Arbeiten an den Schiffen war nach Angaben der Wasserschutzpolizei, dass ein mit Zement beladenes Gütermotorschiff wegen des fallenden Wasserstandes für die weitere Fahrt Fracht entladen musste, um seinen Tiefgang zu verringern. Ein Teil der Ladung sollte demnach mit einem Kran auf ein Tankmotorschiff umgeladen werden. Dabei brach dann der Kran aus der Verankerung und stürzte um.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-620580/4

(dpa)