Kramp-Karrenbauer will in Englisch besser werden

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Foto: Michael Kappeler/Archivbild.

Saarbrücken/Berlin Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will für ihr Amt noch besser in Fremdsprachen werden. „Ich verstehe und spreche Französisch und Englisch. Aber beides nicht so gut, wie ich es selbst möchte“, sagte die Saarländerin der „Saarbrücker Zeitung“ (Freitag).

In ihrer Zeit als Politikerin an der Saar habe sie daher schon zusätzlich privat Französischunterricht genommen „und in Berlin Englisch. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich das fortsetzen“, sagte sie.