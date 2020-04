Kramp-Karrenbauer und Dreyer müssen ohne Friseur auskommen

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Verteidigungsministerin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die Auswirkungen geschlossener Friseursalons spürt so manche Politikerin aktuell am eigenen Kopf. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte der „Saarbrücker Zeitung“: „Wenn Friseure noch länger geschlossen sind, werde ich bald zumindest frisurtechnisch wieder wie in den 1980er Jahren aussehen.“ Sie lasse ihre Haare nun gezwungenermaßen wachsen, „was bei Kurzhaarfrisuren echt schwer ist“, sagte die Verteidigungsministerin.

„Morgens versuche ich sie irgendwie zu bändigen.“

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vermisse Friseurbesuche in der Corona-Krise bereits, sagte eine Sprecherin der Zeitung. Dreyer hoffe, „so gut es geht einen Bad-Hair-Day zu vermeiden“.