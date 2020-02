Kramp-Karrenbauer kritisiert Uniklinik im Missbrauchsskandal

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sitzt im Untersuchungsausschuss. Foto: Oliver Dietze/dpa.

Saarbrücken CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) für seinen Umgang mit Verdachtsfällen von sexuellem Kindesmissbrauch kritisiert. Sie habe erst am 19. April 2019 über den mutmaßlichen Missbrauch von Kindern durch einen Arzt zwischen 2010 bis 2014 in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Homburg erfahren, sagte Kramp-Karrenbauer am Freitag vor einem Untersuchungsausschuss des saarländischen Landtags in Saarbrücken.



Es sei ein Fehler, dass das UKS sie damals als Wissenschaftsministerin des Saarlandes nicht informiert habe.

„Aus der politischen Verantwortung heraus und der Verantwortung für die Kinder und die Eltern wäre es aus meiner Sicht richtig und notwendig gewesen, wenn die Information geflossen wäre“, sagte die Bundesverteidigungsministerin, die von 2011 bis 2018 im Saarland Ministerpräsidentin war. Sie „bedauere sehr“, das sie „zu dem Zeitpunkt, als die Dinge virulent waren, keine Kenntnis erhalten habe“. Wenn sie die Information erhalten hätte, hätte sie „sofort alles in die Wege geleitet, um in aller Härte durchzugreifen“.

Kramp-Karrenbauer sagte, sie sei im April vom damaligen Chef der Staatskanzlei, Jürgen Lennartz, informiert worden. Lennartz hatte zuvor als Zeuge im U-Ausschuss gesagt, er habe erst am 18. April von den Verdachtsfällen erfahren.

In der Öffentlichkeit war Ende Juni 2019 bekanntgeworden, dass ein 2016 gestorbener Assistenzarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie Kinder bei Untersuchungen sexuell missbraucht haben soll. Die Eltern der insgesamt 34 möglicherweise betroffenen Kinder waren erst im vergangenen Sommer informiert worden. Die Staatsanwaltschaft hatte damals wegen der Verdachtsfälle ermittelt - das Verfahren aber nach dem Tod des Arztes eingestellt.