Kramp-Karrenbauer besucht Bundeswehr im Saarland

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) besucht das Heeresinstandsetzungswerk in St. Wendel. Foto: Birgit Reichert/dpa.

St. Wendel/Saarlouis Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Montag einen Besuch bei der Bundeswehr in ihrer saarländischen Heimat begonnen. Erste Station war das Heeresinstandsetzungswerk in St. Wendel, das sie gemeinsam mit dem saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) aufsuchte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Mittelpunkt der Visite von insgesamt vier Standorten im Saarland sollen nach Angaben der Bundeswehr vor allem Gespräche mit den Soldaten und Mitarbeitern stehen.

In Saarlouis ist Kramp-Karrenbauer bei der Luftlandebrigade 1 sowie dem Landeskommando Saarland zu Gast. Die Luftlandebrigade 1 mit ihren rund 4100 Soldaten vereint alle Fallschirmjäger der Bundeswehr unter einer Führung: Von Saarlouis aus wird die Brigade an fünf Standorten im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen geführt. Die Luftlandebrigade war schon oft im Ausland im Einsatz, unter anderem in Afghanistan und in Somalia.