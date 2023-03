Agrar Kostendruck für Spargelbauern: Preise sollen nicht steigen

Der Mindestlohn mache den Bauern natürlich zu schaffen, sagte Meinhardt. Man habe unrentable Anlagen aus der Produktion genommen und versuche so, die Effizienz zu steigern. „Der Trend wird auf 20 Prozent weniger Spargel gehen“, glaubt er. „Wir haben versucht, an allen Kostenschrauben zu drehen.“ Glücklicherweise gingen die Energie- und Düngerpreise wieder zurück. Zudem brauche man weniger Personal und könne sich die Leute aussuchen, was in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie nicht gegangen sei. Angesichts der steigenden Mindestlöhne glaubt er auch an den Einsatz von Ernterobotern in einigen Jahren.