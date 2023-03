Haushaltswarenhersteller Kosten und Kaufzurückhaltung machen Leifheit zu schaffen

Leifheit will auf die Entwicklung mit einer Erhöhung seiner Produktpreise reagieren. Außerdem soll in den Bereichen Transport und Energie kräftig auf die Kostenbremse getreten werden. Auch die Zahl von Zeitarbeitern und gegebenenfalls auch von angestellten Mitarbeitern könne reduziert werden, teilte das Unternehmen mit. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Sitz in Nassau (Rhein-Lahn-Kreis) beschäftigt rund 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.