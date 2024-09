Natur Kosten für Wolfsmanagement steigen

Zu förderfähigen „wolfsabweisenden Herdenschutzmaßnahmen“ in ausgewiesenen Präventionsgebieten gehören gemäß einer Auflistung von Landesforsten Rheinland-Pfalz Investitionen in Elektrozäune sowie Zubehör, Arbeitskosten für das Nachrüsten eines bestehenden festen Zauns oder Unterhaltskosten für einen Herdenschutzhund. Präventionsgebiete wie im Westerwald oder der Eifel werden ausgewiesen, wenn von mindestens einem sesshaften Wolf in der jeweiligen Region ausgegangen werden kann.