Korruptionsverdacht: Zielfahnder verhaften Ex-Bauunternehmer

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Zielfahnder der saarländischen und spanischen Polizei haben einen unter Korruptionsverdacht stehenden ehemaligen Bauunternehmer auf Mallorca festgenommen. Dem Deutsch-Franzosen werde vorgeworfen, jahrelang Schmiergeld an ehemalige hochrangige Mitarbeiter des Stahlunternehmens Dillinger Hütte gezahlt zu haben, teilte das Landespolizeipräsidium am Donnerstag in Saarbrücken mit.

Im Gegenzug sollen er und sein Unternehmen bei Ausschreibungen bevorzugt worden sein. Der Mann war mit mehreren europäischen Haftbefehlen gesucht worden.

Nach der Festnahme des 67-Jährigen am vergangenen Freitag sei er inzwischen in die Justizvollzugsanstalt nach Frankfurt-Preungesheim gebracht worden. Er werde demnächst ins Saarland überstellt, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Der Beschuldigte war bereits Ende Oktober 2018 auf Mallorca festgenommen worden. Die spanische Justiz hatte ihn dann aber gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Dies habe der Mann genutzt, um unterzutauchen.