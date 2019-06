Koordinatoren sollen Schulen fit fürs digitale Lernen machen

Stefanie Hubig (SPD), Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, spricht im Landtag. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Mehr Informatikunterricht an ausgewählten Schulen und Digitalkoordinatoren: So will Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) die Digitalisierung an rheinland-pfälzischen Schulen vorantreiben. Diese sei Teil der Lebenswirklichkeit der Kinder, sagte Hubig auf der Lehrerfortbildungsveranstaltung iMedia am Dienstag in Mainz.

Ab dem Schuljahr 2020/2012 soll es deswegen landesweit 15 Informatik-Profilschulen geben. An diesen weiterführenden Schulen soll das Fach Informatik ab der fünften Klasse bis zum Abschluss angeboten werden. Zusätzlich soll es Kurse zu Programmierung und Medienkompetenz geben.

Bereits zum neuen Schuljahr im Sommer sollen an allen rheinland-pfälzischen Schulen Digitalkoordinatoren eingesetzt werden, die ihre Schule fit für das digitale Lernen und Unterrichten machen. „Digitalisierung passiert an ganz vielen Orten, und wir müssen sie gestalten“, sagte Hubig.