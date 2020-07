Konzert von Rechtsextremisten verhindert

Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Neunkirchen Die Polizei hat ein Konzert von Rechtsextremisten in Neunkirchen verhindert. Rund 50 Menschen hätten am Samstag in einem Lokal feiern wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Darunter seien auch ehemalige Mitglieder der verbotenen Organisation „Combat 18“ gewesen.

