Kontrolltag der Polizei: Beamten werden mehrfach fündig

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Mainz Bei einem Kontrolltag der Polizei in mehreren Bundesländern sind die Beamten auch in Rheinland-Pfalz fündig geworden. Drei Menschen seien vorläufig festgenommen und 37 Straftaten registriert worden, teilte das Landeskriminalamt in Mainz am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa