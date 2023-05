Mainz Kontrolleure in S-Bahn mit Machete bedroht

Mainz · Zwei Bahnmitarbeiter sollen in Mainz mit einer Machete bedroht worden sein. Die Kontrolleure seien in der Nacht zu Dienstag in einer S-Bahn unterwegs gewesen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge hatte ein bislang unbekannter Täter am Hauptbahnhof die Tür des Zuges blockiert, damit sein Bekannter einsteigen konnte.

17.05.2023, 11:14 Uhr

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Als die Mitarbeiter den Mann demnach aufforderten, die Tür freizumachen, holte der Unbekannte die Machete aus seiner Hose. Er habe einen der Mitarbeiter bedroht, welcher in ein Abteil gelaufen sei und sich dort verschanzt habe. Der später zugestiegene Bekannte habe den Täter beruhigt, so dass dieser die Mitarbeiter in Ruhe gelassen habe. Die Angestellten stiegen an einer S-Bahnstation aus und alarmierten die Polizei. Die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. © dpa-infocom, dpa:230517-99-722644/2

(dpa)