Holzdiebstahl : Kontrollen und GPS-Technik gegen „Selbstbedienung“ im Wald

Saarbrücken/Mainz Mit wachsenden Energiepreisen wird auch Brennholz immer begehrter. Mancher versorgt sich nicht nur auf legalem Wege. Doch anders als bei Beeren und Pilzen ist auch das Sammeln kleiner Mengen verboten.

Waldbesitzer müssen angesichts steigender Energiepreise gut auf ihr Brennholz aufpassen. „Wer unvorsichtig ist und es mundgerecht an die Waldstraße legt, gespalten und getrocknet, der riskiert schon etwas“, sagt der Geschäftsführer des saarländischen Waldbesitzerverbands, Wolfgang Pester. Auch in der Vergangenheit sei zwar ab und zu Holz gestohlen worden, „aber jetzt wird es brenzliger“.

Viele Landesforstbetriebe und Waldeigentümer setzten zur Überwachung des geschlagenen Holzes inzwischen sogenannte Forst-Tracker ein. Auch unter den Langfingern habe sich offenbar herumgesprochen, dass oft ein satellitengestützter GPS-Sender in einem Holzstapel versteckt ist. Sobald sich dieser bewegt, lässt sich über das Smartphone nachverfolgen, wo er sich befindet. „Da kann man dann schnell überführt werden“, sagt Pester.

Doch weil auch die Kosten für das Brennholz steigen - von 60 bis 70 Euro pro Festmeter im vergangenen Jahr auf bis zu 200 Euro - versucht so mancher, es sich illegal zu beschaffen. Der Waldeigentümer-Verband AGDW in Berlin spricht von Schäden in Millionenhöhe.