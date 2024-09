Migration Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg und Belgien laufen

Nach der Anordnung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sind auch an den Landgrenzen zu Belgien und Luxemburg Kontrollen angelaufen. Sie sind um Mitternacht gestartet, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Trier sagte. Derzeit gebe es mobile Kontrollen, die in stationäre Kontrollen ab circa 8.00 Uhr auf der A64 (Parkplatz Dicke Buche) und ab circa 10.00 Uhr auf der A60 (Grenzübergang Steinebrück) übergehen sollen. Die mobilen Kontrollen blieben aber zusätzlich bestehen.