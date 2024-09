2. Fußball-Bundesliga Kontrastprogramm für Kaiserslautern in Regensburg

Nach drei Partien gegen Top-Teams der Liga wartet auf Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am siebten Spieltag ein Kontrastprogramm. Die Pfälzer müssen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Tabellen-Schlusslicht SSV Jahn Regensburg antreten, das die letzten vier Partien verloren hat. „Man muss aufpassen, dass man Regensburg nicht kleinredet. Wenn man einen Gegner in der zweiten Liga nicht ernst nimmt und ihn mit Ergebnissen behaftet, wird man zwangsläufig nicht als Sieger vom Platz gehen“, sagte Lauterns Trainer Markus Anfang.