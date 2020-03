Kontaktregeln in Rheinland-Pfalz weitgehend eingehalten

Der Park vor dem Kurfürstlichen Schloß in Koblenz ist am Nachmittag fast menschenleer. Foto: Thomas Frey/dpa.

Koblenz/Trier Das Treffen in größeren Gruppen in der Öffentlichkeit ist wegen der Coronakrise tabu. In den rheinland-pfälzischen Städten hat sich offenbar die große Mehrzahl der Menschen an die neuen Regeln gehalten, wie eine Nachfrage in verschiedenen Kommunen ergab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Sprecher der Stadt Koblenz berichtete am Montag: „Es gab einige wenige Meldungen hinsichtlich größerer Ansammlungen, die bei Eintreffen des Ordnungsamtes nicht mehr dort gewesen sind.“ In einem Fall hätten sieben Menschen einen Platzverweis erhalten. Diesen habe die Gruppe akzeptiert und den Ort verlassen.

Auch die Stadt Trier zog eine positive Wochenendbilanz. Dort kontrollierte das Ordnungsamt unter anderem, dass sich nicht mehr als fünf Menschen versammelten. Das sei am Wochenende in den meisten Fällen auch berücksichtigt worden, teilte die Stadt mit. Auch die Spielplätze seien menschenleer gewesen.