Kontakte auf zwei Haushalte erweitert: Restaurants öffnen

Mainz Die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Menschen sinkt. Vor dem Hintergrund lockert Rheinland-Pfalz die Einschränkungen in der Pandemie weiter. Die Gastronomie kann nächste Woche wieder öffnen.

In Rheinland-Pfalz werden in der Corona-Krise wieder Kontakte mit mehr Menschen außerhalb des eigenen Haushalts erlaubt. Ab wann das gilt, muss das Kabinett nächste Woche noch festlegen. Sicher ist: Die Gastronomie kann kommenden Mittwoch (13. Mai) wieder öffnen, Hotels fünf Tage später - beide mit Einschränkungen. Alle Schüler sollen bis Mitte Juni wieder zur Schule gehen. Die Kitas werden bis zu den Sommerferien für alle geöffnet werden, die das möchten.

Allerdings gibt es Auflagen für sämtliche Lockerungen: Die Länder müssen sicherstellen, dass in Kreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird. In Rheinland-Pfalz waren innerhalb der vergangenen zwei Wochen 24 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern im Kreis Alzey-Worms der höchste Wert. Ein Überblick über die neuen Bestimmungen:

KONTAKTVERBOT: Künftig sollen sich Menschen aus bis zu zwei Haushalten treffen dürfen. Zwei Familien nannte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Bund-Länder-Schalte am Mittwoch als Beispiel. So könnten zwei Paare auch mal wieder zusammen essen gehen und die Kinder sich solange miteinander beschäftigen. Diese Regelung sei sehr lebensnah. „Wir haben aber noch viele, viele Detailfragen zu klären.“ Seit 24. März durften sich die Menschen in Rheinland-Pfalz in der Öffentlichkeit nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten. Diese Vorgabe war zuletzt bis 17. Mai verlängert worden.